«Бой в пустыне»: как военные РФ обучают отряды добровольцев в Сирии

Вокруг одна пустыня - практически марсианский пейзаж в сирийской провинции Алеппо. Враг может быть за любым камнем, но опытный глаз наводчика выискивает цель. Остается только послать снаряд. Танки поддерживают наступление штурмовых групп. Цель учений - взять высоту, занятую «боевиками».

В ход идут автоматы, пулеметы и гранатометы. Наступающих, помимо танков, прикрывают боевые машины пехоты и знакомые всем по кадрам сирийской войны пикапы со спаренной зенитной установкой. Они, как «конница пустыни», передвигаются стремительно и поливают врага огнем из любого положения - хоть статично, хоть на полном ходу.

Пехота почти полностью состоит из новобранцев. «Учебка» для них длилась всего три месяца, но зато каких. Подготовка велась при содействии российских военных советников по принципу «ведра пота» - ни капли крови.

«Цель учений: проверить слаженность батальона, приданных и поддерживающих средств в наступательном бою, а также проверить управление командира батальона в ходе наступательного боя», - указал российский военный советник Александр.

Представители нашей страны вместе с сирийскими командирами внимательно следят за «полем боя» и делают пометки на полях. По легенде учений, «противник» оказывает ожесточенное сопротивление. Необходимо провести эвакуацию «раненых».

В батальоне, который проводит учебную атаку, служат сирийские добровольцы. Это ценные бойцы, имеющие четкую мотивацию. Совсем рядом - Идлибская зона. Реальный противник всего в нескольких километрах и в случае необходимости получит достойный ответ.

«Что касается добровольцев, да, они поступают к нам, у них есть программа подготовки, рассчитанная на три месяца. По завершении курса обучения они отправляются в боевые бригады во втором и первом эшелонах обороны. Там продолжают службу», - описал бригадный генерал САА Акрам Бакур.

После учебного сражения начинается детальный разбор. Работу над ошибками помогают проводить российские инструкторы. Сегодня оценка - «хорошо», а значит есть, что скорректировать. Но ценный опыт, полученный сейчас, поможет бойцам выстоять в реальном бою. И вблизи линии фронта они будут чувствовать себя уже гораздо увереннее, чем раньше.

Материал подготовила Анна Берестовая