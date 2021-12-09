Один сирийский военный погиб в результате артиллерийского обстрела боевиков

В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Нуран по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, погиб один сирийский военнослужащий. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. В провинции Алеппо - четыре обстрела, еще один обстрел в провинции Идлиб.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинциях Хасеке по маршруту Дейруна-Ага - Кани-Керг и обратно. Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Авшария и обратно, Аджами - Мембидж и обратно. В провинции Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Исса - Телль-Тамр и обратно.

Также российскими военнослужащими проведено патрулирование в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла - Сальхиях и обратно.

В течение суток на участке трассы М4 между населенными пунктами Телль-Тамр, Айн-Исса в провинциях Хасеке и Ракка российской военной полицией обеспечено безопасное перемещение 139 мирных жителей и 46 единиц гражданского автотранспорта.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили: Кира Тило, Юрий Хведчин