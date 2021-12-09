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Макрон анонсировал проведение переговоров с Путиным на следующей неделе

Елизавета Потейчук
20:14 09.12.2021
Французский лидер отметил, что в ходе встречи будет обсуждаться тема Украины, «чтобы оживить “нормандский формат”».
Макрон анонсировал проведение переговоров с Путиным на следующей неделе
© Фото: Emmanuel Macron via Globallookpress.com
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен провести на следующей неделе переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Кроме того, французский лидер отметил, что стороны обсудят тему ситуации на Украине. То же самое, говорит Макрон, он обсудит и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Наше желание - это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат («нормандский» - прим. ред.) и политический процесс в целом», - заявил Макрон на пресс-конференции.

Также французский президент подчеркнул, что целью государства, его партнеров и США является защита Украины, а также обеспечение безопасной ситуации. Макрон заявил, что задача Франции - «быть на стороне Украины».

Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР. Лидеры двух стран договорились о направлении в ЮАР группы российских вирусологов для борьбы с COVID-19.

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