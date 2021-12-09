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Жена бизнесмена Августа Мейера отправлена под домашний арест

Елизавета Потейчук
16:39 09.12.2021
Инна Мейер и ее адвокат называют ходатайство следствия незаконным.
Жена бизнесмена Августа Мейера отправлена под домашний арест
© Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Предпринимателю Инне Мейер по решению Московского районного суда Санкт-Петербурга избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Супруга и бизнес-партнер Августа Мейера обвиняется в мошенничестве по двум эпизодам. 

«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Инны Мейер, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (два эпизода)», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

По данным следствия, женщина не работает и не имеет официального источника доходов. Кроме того, Мейер является гражданкой двух иностранных государств и неоднократно выезжала за пределы России, что дает следствию повод предполагать, что она может скрыться. Сама Инна Мейер и ее адвокат заявляют, что ходатайство необоснованно и незаконно.

 «Срок меры: 07.02.2022. Мейер запрещено покидать квартиру, за исключением периода прогулок не менее четырех часов ежедневно, использовать Интернет и другие средства связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя», - уточняется в сообщении.

Ранее в суд поступило ходатайство о заключении под стражу Августа Мейера. В пресс-службе также отметили, что процесс проходил с участием переводчика - Мейер общался на английском языке.
 

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