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День открытых дверей в Военном университете: онлайн

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Началась: 10:50 11.12.2021
Кирилл Кунецкий
В ходе дня открытых дверей вы сможете больше узнать об особенностях службы и быта курсантов.
© Фото: ВУМО

В 11.00 в Военном университете проходит День открытых дверей в онлайн-формате.

В ходе Дня открытых дверей онлайн вы сможете увидеть автомобильную подготовку курсантов, как проходят занятия групп Военного института и многое другое. Также внимание будет уделено и быту курсантов.

Прямую трансляцию мероприятия также можно посмотреть и на официальных страницах телеканала «Звезда» в социальных сетях.

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