День открытых дверей в Военном университете: онлайн

В 11.00 в Военном университете проходит День открытых дверей в онлайн-формате.

В ходе Дня открытых дверей онлайн вы сможете увидеть автомобильную подготовку курсантов, как проходят занятия групп Военного института и многое другое. Также внимание будет уделено и быту курсантов.

Прямую трансляцию мероприятия также можно посмотреть и на официальных страницах телеканала «Звезда» в социальных сетях.