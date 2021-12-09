ПСБ повысил ставки по вкладам

Банк ПСБ повысил доходность по всей линейке депозитов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок по вкладам «Крутой процент», «Сильная ставка», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,4-0,7 п. п.

«Декабрь традиционно является высоким сезоном на рынке привлечения вкладов. А последовательное повышение ключевой ставки в этом году и постепенный рост доходности депозитов повышают интерес населения к классическим инструментам сбережения. Сейчас многие россияне получают предновогодние премии и изучают наиболее доходные варианты размещения средств на вкладах. Часть клиентов переоформляет депозиты на новый срок под более высокие проценты. Следуя за спросом населения, мы увеличили доходность по самым востребованным депозитам», - рассказала руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

Максимальная ставка 10% годовых действует по вкладу «Крутой процент». Депозит открывается на 250 дней, срок разбит на процентные периоды, для каждого из которых действует своя процентная ставка. В первые 50 дней клиент получает повышенный доход 10%, при этом имеет возможность пополнять депозит на любые суммы. Ставка на период от 51 до 100 дней будет равна 9% годовых, от 101 до 250 дней - 7,5% годовых. Доход выплачивается в конце срока действия вклада. Депозит «Крутой процент» можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном или интернет-банке.

По депозиту «Сильная ставка», который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке, ставка увеличена до 9% годовых. По «Онлайн-вкладу» максимальная доходность составит 9,1% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозиту «Мой доход» ставка увеличена до 8,8% годовых, а для зарплатных клиентов и пенсионеров - до 8,9%, по вкладу с пополнением «Моя копилка» - до 7,35% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» - до 6,85% годовых.