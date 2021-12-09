Истребитель Су-57 получит гиперзвуковое оружие

Отечественный истребитель пятого поколения Су-57 получит гиперзвуковое оружие. Об этом сообщил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов.

«В ближайшей перспективе Су-57 сможет применять гиперзвуковое оружие, ракета уже готова», - сказал он в интервью агентству «Интерфакс».

Кроме этого, по словам Ельчанинова, для Су-57 уже испытывается новый двигатель. С ним самолет будет поставляться в войска уже с 2027 года.

«Испытания самолета с новым двигателем должны быть завершены к 2024 году. В целом испытания с доведением двигателя второго этапа продлятся до 2026 года, поставка самолетов в новом облике запланирована в рамках новой госпрограммы вооружения с 2027 года. Это будет порядка 25 машин из числа 76 в рамках уже заключенного долгосрочного контракта», - сказал Ельчанинов.

Также первый зампредседателя коллегии ВПК заметил, что уже виден серьезный рост потребности Минобороны России в этом самолете.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Дмитрий Долгов