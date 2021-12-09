Герои настоящего и прошлого: офицеры рассказали, что позволило им заслужить медали за мужество и героизм

Два разных поколения, две офицерские судьбы. Но ценности этих людей неизменны: служить Родине и защищать ее во что бы то ни стало. Не словом, а делом это доказали Герои России Юрий Дюдя и Николай Копытов.

Артиллерист-десантник полковник Юрий Дюдя участвовал в миротворческой миссии в Югославии, выполнял боевые задачи в ходе двух антитеррористических кампаний на Северном Кавказе, участвовал в операции по принуждению Грузии к миру. Награжден несколькими боевыми наградами, а за проявленные мужество и героизм - Золотой Звездой Героя Российской Федерации. Опыт таких кадровых офицеров сегодня особенно высоко ценят в армии. И Юрий Валерьевич делится своим богатым боевым опытом и знаниями с молодыми офицерами.

«Погибших нам не надо. Мы стремимся учить людей своих так, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми», - рассказал Юрий Дюдя.

Современные тренажерные классы позволяют отрабатывать многие боевые ситуации не выходя из-за парты. Но на своем опыте Николай Копытов знает, насколько важна практика и хорошая физическая форма. Поэтому лыжи и бассейн для него не просто тренировка, а неотъемлемая часть повседневной жизни. Ведь даже звание Героя России в бою привилегий не дает. Зато сослуживцы и подчиненные стали относиться внимательнее и брать пример с командира.

«Они перенимают мои навыки, а сам я стремлюсь изучать все новое и новое», - сказал Герой России, командир взвода артиллерийской разведки Николай Копытов.

Сергей Чечеров проводит экскурсию в Военно-морском музее Северного флота, которым заведует уже несколько лет. И пусть Звезды Героя у него нет, но, безо всяких сомнений, заслуженному военному летчику Российской Федерации, летчику-снайперу, кавалеру двух орденов Мужества есть что рассказать гостям о себе и своей службе. Но вместо этого, не скрывая восхищения, он без устали говорит о подвигах своих бывших сослуживцев.

Более 30 лет он посвятил службе на Северном флоте. Прошел путь от простого летчика до заместителя командующего морской авиацией. На его счету тысячи вылетов на вертолетах разных типов. Работать приходилось с кораблей в море, где всегда качает. Он первым посадил свою машину на палубу французского вертолетоносца «Мистраль», а авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» по праву называет вторым домом. Но главное - вместе со своим экипажем вертолета Ка-27 он спасал жизни людей, вывозил пострадавших оттуда, где другие даже не стали бы пытаться.

«Для меня спасение человека всегда было на первом месте. Я считаю, что, если летчик готовится к подвигу, это очень опасно. Должна быть обычная работа. А государство уже оценит, оценят командиры, командующие и государство. Заслуживаешь награды - ты ее получишь», - сказал Чечеров.

Того же мнения придерживается и летчик-истребитель, Герой России, подполковник Андрей Дьяченко. Он с детства мечтал о небе и добился своего. Закончил Армавирское летное училище и был направлен служить в войска, где освоил знаменитые Су-27 и Су-34, участвовал в боевых операциях. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Но о себе говорит неохотно - просто выполнял свой долг, действовал, как подсказывала совесть.

«Когда человек делает какие-то поступки, он не задумывается, станет ли он героем и получит ли какую-то другую госнаграду. Он думает о том, как оказать помощь другому человеку», - рассказал Дьяченко.

И за несколько лет имена молодых летчиков-героев раскрыла стране операция в Сирии: Олег Пешков, Ряфагать Хабибуллин, Роман Филипов, Андрей Дьяченко. К сожалению, большинству названных офицеров высокое звание Героя присвоено посмертно, но их имена знает вся Россия. Всего же список Героев Российской Федерации насчитывает более тысячи имен. Это те, на кого равняется наша армия. И многие из этих офицеров продолжают службу на благо Отечества.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Михаил Долгов