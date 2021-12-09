В Саратовской области в небо взмыли сверхзвуковые «Белые лебеди»

В полку «Белых лебедей» под Энгельсом начались командирские полеты - за штурвалы стратегических бомбардировщиков Ту-160 сели самые опытные летчики.

Руководящий состав соединения должен подготовить методические рекомендации для молодых пилотов - в дивизии стартовал новый учебный год. Один за другим белоснежные ракетоносцы отрываются от полосы.

В небо поднимаются не только реактивные Ту-160, но и турбовинтовые Ту-95МС.

Экипажи должны отработать навыки полетов строем и на малых высотах, причем не только днем, но и ночью. Подобные командирские летные смены в ВКС проводят несколько раз в год.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов