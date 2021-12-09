Генпрокурор РФ объяснил рост выявляемых коррупционных преступлений

Увеличение количества выявленных на территории России преступлений, связанных с коррупцией, не говорит о резком росте случаев совершения коррупционных деяний. Соответствующее мнение выразил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, за последние девять месяцев в стране было зафиксировано 29,6 тысячи коррупционных преступлений, что на 12,7% превысило аналогичный показатель в 2020 году. Как объяснил генпрокурор, такие цифры, скорее, свидетельствуют о положительно тенденции, а именно - о повышении эффективности деятельности правоохранительных органов в данной области.

Он отметил, что с течением времени в РФ виден рост выявления коррупционных преступлений в крупных и особо крупных размерах, часто осуществляющихся организованными группами лиц. Это, как объяснил генеральный прокурор, свидетельствует о концентрации внимания на наиболее опасных деяниях, а не «мелочевке».

«Это тоже положительный момент», - подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Игорь Краснов также уточнил, что никакая статистика не может быть полностью объективна в данной сфере в связи с латентностью коррупционных деяний.