Матч Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и «Ренном» отменен из-за вспышки коронавируса

Матч группового этапа Лиги конференций между английским футбольным клубом «Тоттенхэм» и французским «Ренном» перенесен из-за вспышки COVID-19 у «шпор». Встреча должна была пройти девятого декабря в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба «Тоттенхэма».

«Мы можем подтвердить, что наш домашний матч с "Ренном" не состоится после ряда положительных случаев COVID-19. Переговоры с УЕФА продолжаются, и в свое время мы представим дополнительную информацию о матче», - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за коронавируса было решено закрыть командную зону учебного центра клуба в целях обеспечения безопасности здоровья игроков и персонала.