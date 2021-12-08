В стране и мире В Перу пропал вертолет Ми-171Ш Кира Карон Информации о числе пассажиров и грузе, находившемся на борту вертолета, не уточняется. © Фото: Михаил Мордасов РИА Новости Читайте нас на: Во вторник в Перу в ходе выполнения гуманитарной операции пропал военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Об этом сообщило военно-воздушное ведомство южноамериканской республики.

«7 декабря, примерно в 11:52 (19:52 по московскому времени) вертолет Ми-171Ш ВВС Перу вылетел из международного аэропорта Хорхе Чавеса в город Сан-Рамон, регион Хунин, по пути в город Пукальпа. Связь с воздушным судном, не добравшимся до промежуточного пункта, была потеряна в 12:49 (20:49 по московскому времени)», - говорится в сообщении. Вертолет, как подчеркнули в ведомстве, выполнял рейс в рамках программы Министерства развития и социальной интеграции по оказанию помощи населению труднодоступных сельских районов.



На данный момент данных о числе пассажиров и грузе, находившемся на борту вертолета, не имеется. Поиски пропавшего вертолета продолжаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика