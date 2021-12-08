Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Перу пропал вертолет Ми-171Ш

Кира Карон
06:30 08.12.2021
Информации о числе пассажиров и грузе, находившемся на борту вертолета, не уточняется.
В Перу пропал вертолет Ми-171Ш
© Фото: Михаил Мордасов РИА Новости
Читайте нас на:

Во вторник в Перу в ходе выполнения гуманитарной операции пропал военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Об этом сообщило военно-воздушное ведомство южноамериканской республики.


«7 декабря, примерно в 11:52 (19:52 по московскому времени) вертолет Ми-171Ш ВВС Перу вылетел из международного аэропорта Хорхе Чавеса в город Сан-Рамон, регион Хунин, по пути в город Пукальпа. Связь с воздушным судном, не добравшимся до промежуточного пункта, была потеряна в 12:49 (20:49 по московскому времени)», - говорится в сообщении.

Вертолет, как подчеркнули в ведомстве, выполнял рейс в рамках программы Министерства развития и социальной интеграции по оказанию помощи населению труднодоступных сельских районов.

На данный момент данных о числе пассажиров и грузе, находившемся на борту вертолета, не имеется. Поиски пропавшего вертолета продолжаются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:54 В стране и мире
Двое военнослужащих погибли на учениях в Германии
04:35 В стране и мире
В Кремле отметили, что РФ и США нужны не месяц и не год для решения проблем в отношениях
02:12 В стране и мире
МВД: сотрудник ОМВД в Гольяново подозревается во взяточничестве
01:21 В стране и мире
В Кремле рассказали о роли советников в переговорах Путина и Байдена
00:23 В стране и мире
Путин рассказал Байдену о «красных линиях» России
Популярное
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Украинская проблематика в переговорах Путина и Байдена заняла преобладающее место
Видео
Опубликованы первые кадры с места стрельбы в МФЦ в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.