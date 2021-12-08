Уроженка СССР отказалась от назначения в Минфин США

В Соединенных Штатах Сауле Омарова, рожденная в СССР на территории казахстанского города Уральска, столкнулась с резко критическим отношением во время принятия решения об утверждении ее кандидатуры на должность. Женщина претендовала на позицию регулятора банков в министерстве финансов США.

Согласно информации, опубликованной Белым домом, с самого своего выдвижения в качестве кандидата Омарова стала объектом «неуместных личных нападок, выходящих далеко за рамки допустимого». Таким образом оценил произошедшую ситуацию президент Соединенных Штатов Джо Байден, принявший прошение об исключении имени Сауле из списка претендентов.

Согласно информации New York Times, Омарова столкнулась с активным противодействием со стороны республиканцев. Некоторые из нападок в ее сторону, по данным прессы, затрагивали тему ее советского детства, из-за которого экономист будто бы не заслуживает доверия. В частности, во время одного из слушаний сената у женщины поинтересовались, стоит к ней обращаться, используя слово «профессор» или «товарищ».