Двое военнослужащих погибли на учениях в Германии
Двое военнослужащих погибли в результате инцидента на учениях в ФРГ.
© Фото: Guido Kirchner dpa Globallookpress
Два человека стали жертвами несчастного случая во время проведения учений бундесвера на территории Нижней Саксонии в Германии. Инцидент произошел на полигоне в Бергене.
Информация о трагической смерти военнослужащих была опубликована в Twitter-аккаунте сухопутных войск вооруженных сил ФРГ. Согласно сведениям издания Welt, участники учений погибли в результате столкновения танка с военным внедорожником.
В связи с произошедшим уже выразила свои соболезнования семьям и близким погибших министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.