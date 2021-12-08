Двое военнослужащих погибли на учениях в Германии

Два человека стали жертвами несчастного случая во время проведения учений бундесвера на территории Нижней Саксонии в Германии. Инцидент произошел на полигоне в Бергене.

Информация о трагической смерти военнослужащих была опубликована в Twitter-аккаунте сухопутных войск вооруженных сил ФРГ. Согласно сведениям издания Welt, участники учений погибли в результате столкновения танка с военным внедорожником.

В связи с произошедшим уже выразила свои соболезнования семьям и близким погибших министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.