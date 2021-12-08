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В МИД РФ обвинили Запад в утрате культуры политического диалога

Анна Берестовая
05:29 08.12.2021
В МИД РФ посчитали, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно.
В МИД РФ обвинили Запад в утрате культуры политического диалога
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Сегодняшний Запад разучился решать проблемы цивилизованным путем, садясь за стол переговоров с партнерами. Такую мысль высказал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Он указал, что в настоящее время реакцией на любое действие, не укладывающееся в представление западных стран о ходе мировых политических процессов, чаще всего оказывается принятие односторонних ограничений. По мнению Панкина, это может свидетельствовать об оскудении дипломатической культуры.

«Складывается впечатление, что на Западе утрачена культура политического диалога», - цитирует замминистра РИА Новости.

Как отметил заместитель главы МИД РФ, в наших дни ни одно из государств, осуществляющих независимую политику, не застраховано от односторонних ответов Запада.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели новый комплекс санкций против Ирана. Под ограничительные меры попали в том числе антитеррористические силы специального назначения.

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