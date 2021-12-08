Второй шанс: в сирийской Деръа амнистировали 20 осужденных граждан

В сирийской провинции Деръа в рамках реализации второго этапа постконфликтного урегулирования объявили амнистию для 20 человек. Все освобожденные были осуждены по легким статьям либо за пособничество террористам.

Их лица растеряны, в глазах волнение и надежда: видно, что очень переживают. Два десятка человек, все молодые, кому-то и 18 лет нет - пока не могут поверить, что уже не в тюрьме.

Слиман работал на боевиков за 50 долларов в месяц и отсидел три с половиной года. Говорит, что у него не оставалось другого выхода. Его родной город Койа исламисты поставили на грань выживания. Чтобы не умереть от голода он просто вынужден был пойти против законной власти.

«Мне нужно было кормить семью. Мне дали автомат, и я охранял границу. Это продолжалось всего месяц. Мой отец сказал мне, чтобы я ушел от них, и я ушел. Вскоре в город вошла сирийская армия и меня задержали», - поделился Слиман Хамир Хамдан.

Амнистия оступившихся сограждан воспринимается далеко не как простая юридическая формальность. В связи с происходящим в здании местной администрации собрались первые лица региона, правоохранительные органы, военные и представитель российской армии в Сирии.

Самой трогательной частью всего мероприятия является момент, когда после долгой разлуки близкие вновь воссоединяются со своими братьями, отцами и сыновьями и могут их обнять.

Лейла в числе первых спешит на сцену и бросается в объятья мужа. В арабских странах обычно не принято выражать свои эмоции на людях, но подобное событие - исключение. Именно так выглядит мгновение большого национального примирения.

Освобождению заключенных из тюрем предшествует огромная работа. В ней принимает активное участие российский Центр по примирению враждующих сторон и, в частности, офицеры по контролю постконфликтного урегулирования. Самое главное для комиссии по помилованию - понять, участвовал ли человек в боях против правительственных сил или нет.

«У нас очень много данных о том, что сделали, как сделали эти люди… Они попадают под амнистию после того, как проверим мы, и подадим список в Мухабарат и затем уже - губернатору... Вообще-то это предательство Родины. И то, что это предательство прощают - это мудрость сирийского руководства», - отметил офицер по контролю постконфликтного урегулирования в провинции Деръа Андрей Катенок.

Только через прощение можно преодолеть ненависть, возникшую в ходе гражданской войны. Именно поэтому списки на помилование регулярно пополняются. Сейчас идет работа по подготовке к выходу на свободу очередной группы осужденных.

Материал подготовила Анна Берестовая