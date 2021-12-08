В стране и мире В Химках задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении Кира Тило Сообщается, что неизвестный мужчина произвел выстрелы, в результате чего один человек ранен. © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press Читайте нас на: Сотрудники полиции задержали в подмосковных Химках подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска подозреваемый задержан в г. Химки Московской области и доставлен в следственные органы», - цитирует Волк «МВД Медиа». Сообщается, что третьего декабря неизвестный мужчина около офиса коммерческой организации из предмета, похожего на пистолет, произвел выстрелы в ее генерального директора, в результате чего главу компании госпитализировали. Отмечается, что с места происшествия преступник скрылся. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика