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Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами

Елизавета Потейчук
23:01 08.12.2021
Игорь Краснов также подчеркнул, что нельзя допускать в чиновники тех, кто хотя бы раз нарушал уголовное законодательство.
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
© Фото: pexels.com
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Руководитель Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов сообщил, что надзорное ведомство предлагает ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам судебными штрафами. По его словам, за время, пока инициатива проходит рассмотрение, организационными мерами удалось существенно снизить число дел.

«Решались правовые проблемы, в числе которых возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. В эту категорию попадает ряд коррупционных составов, что, на мой взгляд, вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают», - рассказал Краснов в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, Краснов отметил, что осужденных хотя бы раз по УК РФ людей нельзя допускать на работу в чиновники. Кроме того, еще одним условием беспрепятственного вступления в данную должность генпрокурор назвал кристально чистую репутацию. Краснов также заявил о необходимости создания «надежного правового заслона», который оградил бы от тех, кто хоть раз преступил закон.

«Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы», - говорит Краснов.

Ранее Владимир Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне для борьбы с коррупцией. В указе президента также сказано о поручении Федеральному казначейству организовать Всероссийский антикоррупционный форум.

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