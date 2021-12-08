За сутки боевики совершили три обстрела в Идлибской зоне деэскалации

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки было зарегистрировано три обстрела со стороны террористов группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. Два обстрела было совершено в провинции Алеппо, в Латакии - один обстрел. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Бозгекли и обратно, Аджами - Авшария и обратно, Метрас - Авейни и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Мамдуха - Камишлия и обратно; в провинции Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно.

Российской военной полицией на участке трассы М4 в течение суток было обеспечено безопасное перемещение 223 мирных жителей и 81 единицы гражданского автотранспорта между населенными пунктами Телль-Тамр, Айн-Иса в провинциях Хасеке и Ракка.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Юрий Хведчин