Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

За сутки боевики совершили три обстрела в Идлибской зоне деэскалации

22:31 08.12.2021
Два из трех обстрелов зарегистрировано в провинции Алеппо.
За сутки боевики совершили три обстрела в Идлибской зоне деэскалации
© Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки было зарегистрировано три обстрела со стороны террористов группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. Два обстрела было совершено в провинции Алеппо, в Латакии - один обстрел. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Бозгекли и обратно, Аджами - Авшария и обратно, Метрас - Авейни и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Мамдуха - Камишлия и обратно; в провинции Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно.

Российской военной полицией на участке трассы М4 в течение суток было обеспечено безопасное перемещение 223 мирных жителей и 81 единицы гражданского автотранспорта между населенными пунктами Телль-Тамр, Айн-Иса в провинциях Хасеке и Ракка.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Юрий Хведчин

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:01 В стране и мире
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
22:40 Спорт
Шесть голов на двоих: «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
22:05 В стране и мире
Росавиация рекомендует запретить полеты самолетов с наличием снега на них
20:40 В стране и мире
Путин сообщил о разработке программы, поддерживающей научную деятельность
20:27 В стране и мире
МВД поощрит мужчину, который помог задержать стрелявшего в МФЦ
Популярное
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
Видео
Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
Видео
Эксперт рассказал, как туристы на орбите помогут сделать следующий шаг в космонавтике
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.