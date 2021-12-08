В МИД РФ вручили ноту протеста посольству США в связи с опасными маневрами американской авиации

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в связи с военной активностью над Черным морем. По ее словам, опасные маневры кораблей ВМС и пролеты боевой авиации США и стран НАТО «продолжают набирать обороты». В результате этого, сообщает дипломат, посольству США в Москве была вручена нота протеста «с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности». В ней перечислены опасные боевые маневры американской боевой авиации.

«Так, утром 3 декабря над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик ВВС США CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 м до высоты 9200 м, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут движения», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Чтобы избежать столкновения, российские авиационные службы дали команду пилотам рейса «Аэрофлота» изменить эшелон. Кроме того, в этот же день самолет-разведчик ВВС США пересек опасно маршрут Сочи - Скопье, который осуществлял лайнер мальтийской авиакомпании.

«Ранее, 6 октября, как задокументировано в переданной Посольству США ноте, выполнявший рейс PSD093 по маршруту Анапа - Москва самолет Специального летного отряда “Россия” в 15:50 (время московское) при нахождении над побережьем Черного моря между Анапой и Новороссийском обнаружил следовавший прямо по курсу и не выходивший на связь неопознанный летательный аппарат, который был идентифицирован как БПЛА “Рипер” (MQ9A Reaper), используемый ВС стран НАТО в разведцелях», - сообщает Захарова.

Так, беспилотнику удалось избежать столкновения, изменив курс российского самолета. В комментарии официального представителя МИД также упоминается об опасном сближении самолета-разведчика ВВС США Boeing RC-135 с российским рейсом Boeing 767 Москва - Шарм-эш-Шейх 13 октября. Российским пилотам пришлось резко снижать высоту для ухода от столкновения.

Ранее российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем. Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.