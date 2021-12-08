Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ вручили ноту протеста посольству США в связи с опасными маневрами американской авиации

Елизавета Потейчук
19:10 08.12.2021
В сообщении официального представителя МИД перечислены все опасные маневры боевой авиации США и стран НАТО за последнее время.
В МИД РФ вручили ноту протеста посольству США в связи с опасными маневрами американской авиации
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
Читайте нас на:

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в связи с военной активностью над Черным морем. По ее словам, опасные маневры кораблей ВМС и пролеты боевой авиации США и стран НАТО «продолжают набирать обороты». В результате этого, сообщает дипломат, посольству США в Москве была вручена нота протеста «с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности». В ней перечислены опасные боевые маневры американской боевой авиации.

«Так, утром 3 декабря над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик ВВС США CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 м до высоты 9200 м, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут движения», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Чтобы избежать столкновения, российские авиационные службы дали команду пилотам рейса «Аэрофлота» изменить эшелон. Кроме того, в этот же день самолет-разведчик ВВС США пересек опасно маршрут Сочи - Скопье, который осуществлял лайнер мальтийской авиакомпании.

«Ранее, 6 октября, как задокументировано в переданной Посольству США ноте, выполнявший рейс PSD093 по маршруту Анапа - Москва самолет Специального летного отряда “Россия” в 15:50 (время московское) при нахождении над побережьем Черного моря между Анапой и Новороссийском обнаружил следовавший прямо по курсу и не выходивший на связь неопознанный летательный аппарат, который был идентифицирован как БПЛА “Рипер” (MQ9A Reaper), используемый ВС стран НАТО в разведцелях», - сообщает Захарова.

Так, беспилотнику удалось избежать столкновения, изменив курс российского самолета. В комментарии официального представителя МИД также упоминается об опасном сближении самолета-разведчика ВВС США Boeing RC-135 с российским рейсом Boeing 767 Москва - Шарм-эш-Шейх 13 октября. Российским пилотам пришлось резко снижать высоту для ухода от столкновения.

Ранее российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем. Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:27 В стране и мире
МВД поощрит мужчину, который помог задержать стрелявшего в МФЦ
19:18 В стране и мире
Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину
18:10 В стране и мире
Зеленский дал оценку переговорам Путина и Байдена
17:25 В стране и мире
Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ признал вину
17:11 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что РФ в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности
Популярное
Видео
Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
Видео
Эксперт рассказал, как туристы на орбите помогут сделать следующий шаг в космонавтике
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.