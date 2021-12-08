Посольство Саудовской Аравии в Париже потребовало отпустить подозреваемого в убийстве Хашогги

Посольство Саудовской Аравии во Франции потребовало освободить соотечественника, задержанного в парижском аэропорту по подозрению в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в заявлении посольства.

«Посольство королевства требует немедленно освободить задержанного подданного», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Накануне радиостанция RTL сообщила о задержании гражданина Саудовской Аравии в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Отмечалось, что он якобы причастен к убийству и находился в консульстве королевства в Стамбуле в тот день, когда убили Хашогги.

Саудовский журналист Хашогги, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в Соединенных Штатах, пропал 2 октября 2018 года. Он вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и больше оттуда не вышел. Позже стало известно, что между Хашогги и окружающими его в консульстве людьми произошла драка, в результате которой он погиб.

Глава МИД Саудовской Аравии назвал убийство журналиста в Турции ужасной ошибкой. В апреле 2019 года США запретили въезд на территорию страны 16 гражданам Саудовской Аравии, подозреваемым в убийстве Джамаля. В сентябре 2020 года был оглашен приговор убийцам Хашогги. Участники расправы получили от семи до 20 лет тюремного заключения.