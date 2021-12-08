Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем

15:42 08.12.2021
Нарушения госграницы РФ не допущено. Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российские истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа сопроводили французские самолеты над Черным морем, приблизившиеся к российской границе, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.

После разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Первый прототип самолета носил индекс Т-10. По кодификации НАТО - Flanker-A. В дальнейшем были созданы модификации Су-27СМ, Су-27М, Су-27СМ3, Су-27П (перехватчик), экспортные версии Су-27СК и Су-27СКМ. Двухместная версия самолета - Су-27УБ (учебно-боевой).

Благодаря крайне удачной конструкции планера в Советском Союзе и затем в России на базе Су-27 создано несколько модификаций, которые относятся в том числе к поколению 4++ и считаются одними из самых современных самолетов в мире.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:28 В стране и мире
Путин в Сочи встретился с премьером Греции
14:27 В стране и мире
СМИ: предприниматель Август Мейер задержан по подозрению в мошенничестве
14:39 В стране и мире
Мошенники создали фейковый сайт Минздрава для кражи денег
14:05 В стране и мире
Мясников назвал опасный способ сохранения молодости и красоты
13:30 В стране и мире
Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, как туристы на орбите помогут сделать следующий шаг в космонавтике
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Украинская проблематика в переговорах Путина и Байдена заняла преобладающее место
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.