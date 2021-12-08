Каково быть гидронавтом: генетическая предрасположенность может сделать из обычного человека подводного жителя

Климатологи заявляют: планета Земля загрязнена химикатами, отходами и микропластиком, а продовольственный кризис не за горами, но в океане достаточно еды, в целом чисто, и главное - спокойно. Высокотехнологичные страны и корпорации уже активно готовятся к подводной жизни. Но насколько далеко они ушли в своих изысканиях и разработках? Правда ли, что скоро люди смогут вздохнуть полной грудью и на океанском дне, и что фридайверы и индонезийские пловцы могут находиться под водой по полчаса?

Как оказалось, для этого на самом деле нужно не так уж и много - желание, тренировки и, как бы то ни было, генетическая предрасположенность. Чтобы установить это, команда программы «Улика из прошлого» на телеканале «Звезда» провела любопытный опыт: два добровольца - один начинающий и один опытный фридайверы, Анна и Валерий - выяснили, как долго могут находиться в воде без воздуха, и что стоит за таким умением.

Одновременный старт практически сразу выявил победителя: девушка вынырнула за глотком свежего воздуха через 50 секунд от начала эксперимента, в то время как мужчина продержался 5 с половиной минут, немного недотянув до собственного рекорда в 6 с половиной.

Главные жизненные показатели человеческого организма, давление, пульс и сатурация, не изменились у Анны и значительно изменились у Валерия. У профессионального ныряльщика оказалось повышено давление, а уровень кислорода в крови опустился до критической отметки в 80%. Обычно людей с такими показателями уже госпитализируют в больницу, но Валерий чувствует себя превосходно, а показатели в считанные секунды вернулись в норму.

«Результат изначально у меня был около двух минут, двух-трех на первых тренировках, и потом я пошел к профессиональному тренеру, который научил меня расслабляться, и я начал показывать результат уже 4+, 5+. Рекорд у меня - 06:30», - рассказал «Улике из прошлого» Валерий Радченко, исполнительный директор Федерации фридайвинга России.

Пока ученые и писатели-фантасты хотят адаптировать человека под подводную жизнь, отдельные историки утверждают, что он там и обитал. Медики также утверждают, чтобы стать ихтиандром, необходима генетическая предрасположенность. Врач-кардиолог, эксперт Фонда ОМС по качеству медпомощи и член Всероссийского научного Совета кардиологов Вероника Ростороцкая утверждает, что «прозрачность», или «воздушность» легкого - сугубо генетический фактор.

«Чтобы быть выдающимся спортсменом, вы должны генетически обладать тем пакетом, который необходим», - сказала она.

Средний объем легких обычного человека - 3,5 литра, что обеспечивает задержку дыхания на 1-1,5 минуты. Объем у тренированных спортсменов может достигать 6 литров. У фридайверов-рекордсменов - до 12 литров.

Программу «Улика из прошлого. Планета воды. Тайное будущее человечества» смотрите на сайте телеканала «Звезда». Страны уже выделяют сотни миллиардов долларов на строительство целых подводных городов, но откуда взялись те, что уже существуют? Их обнаружили совсем недавно в разных частях Мирового океана. Кто их населял?

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