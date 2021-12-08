ПСБ начал выпуск цифровых карт для клиентов

ПСБ начал выпуск цифровых дебетовых карт для действующих розничных клиентов. Цифровая карта является полнофункциональной банковской картой в онлайн-формате и обладает всеми привилегиями стандартной дебетовой карты. Существенное преимущество цифровой карты в отличие от ее пластиковой - мгновенный выпуск и возможность пользоваться картой через несколько минут после ее заказа.

«С развитием цифровизации и электронной коммерции растет доля клиентов, полностью перешедших в цифровые каналы для совершения ежедневных банковских операций. Необходимость иметь при себе наличные или пластик постепенно уходит в прошлое. Будущее наших ежедневных расчетов за цифровыми картами в смартфонах и других носимых устройствах», - отметила директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.

Михайловская отметила, что быстрый и безопасный способ получения карты будет особенно востребован в период действия ограничительных мер.

Банк сохраняет возможность выбора для клиентов: они могут воспользоваться опцией заказа пластиковой карты дополнительно к выпуску цифровой.

Оформить цифровую карту можно в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ. Банк выпустит карту моментально, и она сразу станет доступна для добавления и использования в электронных кошельках Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay и другие. С помощью карты также можно совершать покупки в магазинах с помощью смартфона, оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах, делать переводы и снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактные операции.