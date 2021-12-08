Крушение последней империи: как Беловежские соглашения поставили точку в истории Советского Союза

Одно только упоминание Советского Союза заставляет вздрагивать заокеанских политиков. Но 8 декабря исполняется 30 лет с подписания Беловежских соглашений, которые поставили крест на СССР. На правительственной даче в белорусском лесу лидеры России, Украины и Белоруссии и провозгласили ликвидацию Союза. Подписание соглашений до последнего момента было под угрозой, но все же свершилось.

В XX веке инициатор знаменитой «оттепели» и борьбы с культом личности Сталина Никита Хрущев возводит дачу в реликтовом лесу. На тот момент он даже не подозревал, что именно там в начале зимы 1991 года Советский Союз прекратит свое существование.

Встреча лидеров трех братских республик, стоявших у истоков основания СССР, готовилась в спешке и едва ли не втайне. Борис Ельцин, по официальной версии, приехал в Белоруссию обсудить поставки нефти и газа и подготовку к предстоящей посевной, а Леонид Кравчук формально, чтобы поохотиться.

Бытует мнение, что на дачу Вискули в центре Беловежской Пущи выбор пал еще и потому, что она расположена в восьми километрах от границы с Западом и оттуда пешком можно дойти до Польши. Нельзя было исключать, что Горбачев решит арестовать участников переговоров, поговаривали даже, что к штурму готовился спецназ КГБ, который якобы окружил лес и ждал команды. Но так ее и не получил. А внутри Вискулей тогда не нашлось даже печатной машинки. Ее вместе с машинисткой в срочном порядке доставили из администрации Пущи. Текст соглашений неоднократно переписывали, а их оригинал не сохранился. И даже в ООН распад Союза регистрировали на основании заверенной копии.

Как карточный домик, рушилась вся страна. Последняя из великих империй, Советский Союз, последние пять лет пребывала в состоянии полураспада. Ускорение, перестройка и гласность окончательно подточили износившуюся экономику. Роковую роль сыграл августовский путч, когда часть руководства страны попыталась воспрепятствовать происходящим в обществе демократическим переменам.

Для многих исчезновение СССР оказалось тяжелым ударом, прежде всего - по кошельку. Переход экономики на рыночные рельсы просто отрезал многих от средств к существованию. В марте 1991 года три четверти населения страны выступало за сохранение Союза, что дало повод некоторым из депутатов проголосовать против ратификации Беловежских соглашений. Изменить результаты референдума, который хотя и не требовался для выхода из СССР, могло исключительно проведение нового голосования, которое так и не состоялось.

Как бы то ни было, через две недели после переговоров в Беловежской Пуще свои подписи под так называемой Алма-Атинской декларацией поставили и главы еще восьми союзных республик. Еще через несколько дней Горбачев объявил о своей отставке. Одновременно с этим над Кремлем был спущен флаг СССР и поднят российский. Прощальной встречи между Ельциным и Горбачевым так и не состоялось.

Как показал недавний опрос ВЦИОМ, от СССР у современных россиян остались в основном приятные воспоминания. Больше всего в нем ценили стабильность и бесплатное образование. Главное, на годы СССР у многих пришлась молодость. А вот очереди в магазин и дефицит человеческая память постепенно вытесняет, и они становятся достоянием истории.