«Я из дома привез кувалду, личную»: ведущий «Военной приемки» о случае на съемках новой передачи

Автор и ведущий программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» Алексей Егоров поделился забавным случаем, послужившим основой для одного из эпизодов нового выпуска, посвященного бронестеклам. Во время съемки проверки на прочность фонаря истребителя Су-57 он решил немного сымпровизировать, чем сильно улучшил первоначальную концепцию.

На эксклюзивных кадрах из еще готовящегося к премьере выпуска он лично бьет фонарь кувалдой, отмечая, что не мог и предположить, что тот окажется настолько ударопрочным. Результаты испытаний стекла в интересах поклонников «Военной приемки» оставили за кадром, но Егоров рассказал коллегам из передачи «Сегодня утром», как снимался данный эпизод.

«Потом мы наезжали на этот фонарь автомобилем. Не расскажу, пусть зрители будут думать, но скажу, что меня это, конечно, поразило: в данном случае это классический фонарь истребителя Су-57, но я, честно говоря, вообще не ожидал такого. Мне разрешали бить с любой силой. Более того, когда мы узнали про эту тему, речь шла о молотке. Но я на всякий случай из дома привез кувалду, свою личную. И когда в самый неожиданный момент спрашиваю, можно ли ударить кувалдой, говорят: “Бей!”» - со смехом рассказал ведущий.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Прозрачная броня» в субботу, 11 декабря, на «Звезде Плюс» в 21.25 и на канале «Звезда» в воскресенье, 12 декабря, в 09.55. Стрельба из пушки бутылками, секрет саркофага Ленина и многое другое - все это в серии про стекло, и не просто стекло, а про самые необычные и прочные его виды. Съемочная группа «Приемки» побывала на предприятии «Технология», где создают эти уникальные изделия, и показала, как плоский лист стекла изгибают и превращают в фонарь для истребителя.