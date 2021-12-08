Российские миротворцы обеспечили безопасность при строительстве дороги в карабахском селе
Безопасное строительство новой дороги в Нагорном Карабахе обеспечивают российские миротворцы. Трасса пройдет вдоль линии соприкосновения между городом Аскеран и селом Храморт.
В районе уже началась добыча щебня для большой стройки, и контроль за режимом прекращения огня в этой зоне - ключевая задача наших военнослужащих. Ожидается, что дорога улучшит транспортное сообщение, а миротворцы получат еще один маршрут для патрулирования.
Российские военнослужащие работают в Карабахе уже больше года. Они обеспечивают безопасность на линии разграничения и регулярно оказывают гуманитарную помощь местному населению. В состав нашего миротворческого контингента входят 2 000 человек.
Российские миротворцы в Карабахе передали многодетным семьям более девяти тонн гуманитарной помощи. Груз был собран благотворительными организациями и доставлен военно-транспортным самолетом Ил-76.
Материал подготовил Андрей Аркадьев