Российские миротворцы обеспечили безопасность при строительстве дороги в карабахском селе

Безопасное строительство новой дороги в Нагорном Карабахе обеспечивают российские миротворцы. Трасса пройдет вдоль линии соприкосновения между городом Аскеран и селом Храморт.

В районе уже началась добыча щебня для большой стройки, и контроль за режимом прекращения огня в этой зоне - ключевая задача наших военнослужащих. Ожидается, что дорога улучшит транспортное сообщение, а миротворцы получат еще один маршрут для патрулирования.

Российские военнослужащие работают в Карабахе уже больше года. Они обеспечивают безопасность на линии разграничения и регулярно оказывают гуманитарную помощь местному населению. В состав нашего миротворческого контингента входят 2 000 человек.

Российские миротворцы в Карабахе передали многодетным семьям более девяти тонн гуманитарной помощи. Груз был собран благотворительными организациями и доставлен военно-транспортным самолетом Ил-76.

Материал подготовил Андрей Аркадьев