В стране и мире В МИД РФ высказались о введенных санкциях Западом против Белоруссии Кира Карон По словам Панкина, давление заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что цель санкционного давления Запада на Минск - спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений в Белоруссии.



«Если говорить о Белоруссии, то мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан», - сказал Панкин, пишет РИА Новости. Ранее замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал о влиянии санкций Евросоюза на энергетическую и химическую отрасли.



По его словам, по той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, планируются потери около $250-300 миллионов в год. Это прежде всего энергетическая и нефтехимическая группа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика