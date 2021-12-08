Жители Сочи заметили яркую вспышку в небе

В Сочи зафиксировали вспышку в небе, которую местные жители связали с упавшим метеоритом. Кадры, на которых запечатлен летящий светящийся шар, а затем резко погасший, были сняты накануне около 20 часов в Лазаревском районе города, однако пользователи соцсетей утверждают, что феномен был заметен и в поселке Красная Поляна.

Как рассказал заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов, явление объясняется вхождением в атмосферу Земли небесного тела - болида.

«Если посмотреть на общий вид, то это явление называется болид. Метеор - это слабое явление до небольшой яркости, как Юпитер или Сатурн. А если мы смотрим (по яркости. - Прим. ред.), как Венера и ярче, то такое явление называется болидом», - заявил ученый ТАСС.

По словам Иванова, небесное тело пролетело на востоке и юго-востоке города. Как предположил ученый, появление болида могло быть связано с мощным метеорным потоком Геминиды, который наблюдается с 4 по 17 декабря. И хотя пик Геминид придется на 14 декабря, крупные частицы уже сейчас могут влетать в атмосферу, заключил Иванов.