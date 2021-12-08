Кремль: Байден намекнул на возможный первый шаг в ситуации с дипломатами РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заговорил о возможном допуске российских дипломатов к конфискованной дипсобственности на американской территории. Соответствующую тему глава государства затронул во время видеопереговоров с лидером РФ Владимиром Путиным, прошедших во вторник, 7 декабря.

Как обозначил помощник российского президента Юрий Ушаков, информация о подобном первом шаге в ситуации с дипмиссией России в США была высказана Байденом в форме намека. Конкретнее, лидер США допустил, что представителям РФ позволят посмотреть, в каком состоянии находится конфискованная дипломатическая собственность.

Ранее в генконсульстве РФ отметили появление позитивных подвижек в диалоге с Соединенными Штатами вокруг ситуации с выдачей виз для российских дипломатов. Достичь этого, как было отмечено, удалось благодаря переговорам с участием российского МИД.