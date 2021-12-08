В стране и мире Путин сказал Байдену, что РФ беспокоят реальные угрозы Кира Тило Сообщается, что такие выводы российский лидер сделал в конце переговоров с американским коллегой. © Фото: White House via Globallookpress.com Читайте нас на: Президент России Владимир Путин сообщил главе США Джо Байдену, что Америку беспокоят российские батальоны за тысячи километров, а РФ обеспокоена безопасностью страны. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. «Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог», - пояснил Ушаков. В ходе переговоров, которые прошли седьмого декабря, Путин и Байден также обсудили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью. Помимо этого, российский лидер предложил главе США обнулить накопившиеся ограничения на работу дипмиссий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика