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Технологии будущего: как в Российской армии внедряют инновационную технику

Кира Карон
Виталий Никулин
08:03 07.12.2021
При преодолении препятствия датчики покажут, прошел ли водитель испытания. Все данные появятся на компьютере.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Навыки механика-водителя поможет оценить электронная модель бронетехники. 150-ая гвардейская дивизия внедряет новейшие технологии объективного контроля - специальные датчики позволят следить за действиями экипажа БМП в режиме онлайн, от командиров теперь не укроется ни одна ошибка.

Это не научная фантастика и не экзоскелеты из будущего. Современные технологии Российской армии. Специалисты танковой роты 150 дивизии готовятся к обычным занятиям на полосе препятствий. Первого декабря новый танкодром Южного военного округа обкатывали с применением инновационных технологий. Новый учебный год на полигоне Кадамовский начался с внедрения новейших комплексов автоматизации.

Полный автоматизированный контроль обеспечивает высокоточную оценку вождения. Датчики позиционирования выводят все данные на электронные мониторы. Руководитель занятия видит, как механики-водители проходят трассу в режиме реального времени.

При преодолении препятствия датчики покажут – прошел водитель испытания или не прошел. Все данные появятся на компьютере.

Перед каждым заездом фиксируются габариты боевой машины, осуществляется привязка к местности. Это позволяет создать электронную модель бронетехники. После старта остается лишь следить и дистанционно фиксировать результаты.

По оценке руководителей занятий, новые комплексы позволят не только повысить уровень боевой выучки личного состава, но также и избежать травматизма и несчастных случаев при работе «в полях» на опасных участках.

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