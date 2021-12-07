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В метро Москвы приостановили движение на участке Арбатско-Покровской линии

Кира Карон
07:45 07.12.2021
Дептранс сообщает, что на путях заметили человека.
В метро Москвы приостановили движение на участке Арбатско-Покровской линии
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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В московском метро на участке Арбатско-Покровской линии нет движения поездов. Как сообщает столичный дептранс, на путях заметили человека.

«На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов из-за человека на пути», - говорится в сообщении дептранса Москвы.

На данный момент, сообщает департамент транспорта, нет движения поездов от станции «Щелковская» до станции «Партизанская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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