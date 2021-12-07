В метро Москвы приостановили движение на участке Арбатско-Покровской линии
Дептранс сообщает, что на путях заметили человека.
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
В московском метро на участке Арбатско-Покровской линии нет движения поездов. Как сообщает столичный дептранс, на путях заметили человека.
«На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов из-за человека на пути», - говорится в сообщении дептранса Москвы.
На данный момент, сообщает департамент транспорта, нет движения поездов от станции «Щелковская» до станции «Партизанская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.