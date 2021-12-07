Сотни «квадратов» пламени: гараж-мотоцентр тушат в Санкт-Петербурге
В Петербурге загорелся гараж-мотоцентр. К настоящему моменту пожар локализован.
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В Санкт-Петербурге в гараже-мотоцентре произошло возгорание ночью с понедельника на вторник. К настоящему времени площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
Первые сообщения о появлении огня поступили в экстренные службы в 04:06 7 декабря. Сейчас в тушении пожара принимают участие почти 50 специалистов.
Согласно информации регионального управления МЧС РФ, существовала опасность распространения пламени. Сведения о пострадавших в результате случившегося уточняются.
К настоящему моменту пожар локализован.