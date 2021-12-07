В Самаре горят 600 «квадратов» торговых павильонов
В Самаре полыхают торговые павильоны на площади 600 квадратных метров.
© Фото: Главное управление МЧС РФ по Самарской области
Пожар на территории торговых павильонов вспыхнул в Самаре. Возгорание произошло в районе Советский по адресу Ново-Вокзальная, 2а.
В настоящее время огнем объяты 600 квадратных метров площади. Прибывшие на место экстренные службы присвоили возгоранию второй ранг.
Соответствующую информацию сообщает МЧС РФ по Самарской области. К ликвидации пламени привлечены 109 человек и 33 единицы техники. Пострадавших в результате случившегося нет.