В Учебном центре военной полиции ВС РФ в Северной Осетии начали подготовку инспекторов ВАИ

В Учебном центре военной полиции ВС РФ в Северной Осетии стартовало обучение военнослужащих военной автомобильной инспекции (ВАИ) по программе дополнительного образования для повышения квалификации. Программа рассчитана на «старших инспекторов» дорожно-патрульной службы. В течение месяца военнослужащие пройдут профессиональную подготовку по дисциплинам: обеспечение передвижения войск, специальные технические средства выявления и фиксации нарушений ПДД, средства управления и связи ВАИ.

Также курсанты проходят программу подготовки военных полицейских по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам обучения. Содержание и методологические установки курсов основаны на опыте и особенностях выполнения специальных задач военной полицией как на территории России, так и за ее пределами.

Военнослужащие, окончившие курсы подготовки, получают сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия. Военные полицейские выполняют задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивают правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывают сопровождение медицинских и продовольственных гуманитарных колонн.

«Основными задачами Учебного центра военной полиции является подготовка территориальных войсковых подразделений военной полиции. Помимо этого учебный центр готовит личный состав, который убывает в последующем для выполнения специальных задач за пределы России», - пояснил начальник Учебного центра военной полиции полковник Сергей Коровянский.

В 2017 году во Владикавказе состоялось открытие первого в истории России Учебного центра военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Центр состоит из комплекса объектов, включающих в себя военную комендатуру Владикавказа, автомобильную инспекцию с площадками технического осмотра, территориальное Управление военной полиции ВС РФ, общежитие и учебный корпус.

В центре готовят специалистов, отвечающих за правопорядок, воинскую дисциплину, охрану и обеспечение безопасности дорожного движения в вооруженных силах страны, а также при выполнении миротворческих миссий за ее пределами.

Материал подготовила Анна Берестовая