В ООН рассчитывают на деэскалацию вокруг Украины после переговоров Путина и Байдена

В ООН рассчитывают на деэскалацию напряженности вокруг Украины после переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, предстоящий разговор лидеров крайне важен в контексте напряженности в разных частях мира.

«Мы надеемся увидеть как в результате этого разговора, так и в последующие недели после него деэскалацию напряженности вокруг Украины», - цитирует его ТАСС.

Переговоры лидеров двух стран в режиме видеоконференции запланированы на вторник, 7 декабря. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, какие вопросы намерены обсудить стороны в ходе беседы.