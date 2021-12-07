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«Медицинский спецназ»: как работают военные врачи РФ в Сирии

Игорь Лапик
05:00 07.12.2021
Российские военные медики в Сирии рассказали, как проходят их учения и работа.
«Медицинский спецназ»: как работают военные врачи РФ в Сирии
© Фото: Минобороны России
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С передовой в расположение медицинского отряда специального назначения бронеавтомобиль «Линза» доставил несколько «раненых». Военные медики в камуфляже сделали свое дело: теперь «пострадавшие» в руках коллег в белых халатах.

Красная краска на бинтах, и нарисованные синяки на лице бойца. Сделано все для того, чтобы учения в Сирии для врачей прошли максимально реалистично. И даже военную форму режут по-настоящему - для доступа к ране.

В реанимации все тоже, как на самом деле. С виду и не догадаешься, что операция тренировочная. На теле условного раненого различные датчики и аппарат Илизарова. Хирурги просят бойца не пугаться и эмитируют рядом с его рукой работу медицинского сверла.

Военные врачи всегда во всеоружии. На любой вид ранений и травм у них готов алгоритм действий. Даже если организм человека перестанет дышать самостоятельно, медики сделают это принудительно и спасут жизнь. Для этого нужно ввести в дыхательное горло трубку, через которую идет кислород.

«Включаем аппарат, насыщаем кислородом, как это обычно делается. Две-три минуты подождали и приступаем к инкубации. Простыми словами: это мы вводим трубочку в трахею, надуваем ее, раздуваем, и через нее будет поступать кислород», - объяснил Александр Мошкин.

Эти учения идут не больше 60 минут. Нужно обязательно уложиться за это время: тогда шансы на выживание у раненого значительно повышаются. Подобный норматив выработан многолетней практикой оказания медицинской помощи во всем мире и называется правилом «золотого часа».

«Такие учения мы проводим регулярно. Стараемся, чтобы раз в неделю это было стабильно. Потому что военнослужащие должны получать практику, они находятся в месте проведения боевых действий, должны получать практику по своей специализации... Должно быть чувство, что мы на войне, и раненые», - обозначил начальник МОСН Михаил Иванов.

Полевой госпиталь состоящий из надувных палаток, работает, как настоящая клиника. Полноценная операционная и отделение реанимации, своя лаборатория, где тут же на месте делаются необходимые анализы. Присутствует вся необходимая техника. Есть даже аппарат ИВЛ, для которого не нужны баллоны с кислородом. Он вырабатывается прямо из окружающего воздуха.

«Есть у нас и рентген для снимков, и УЗИ, и клиническая лаборатория с большим спектром проведения анализов и биохимии. У нас есть и ЛОР-врач, и окулист. Мы укомплектованы полностью», - отметила начальник санитарного отдела МОСН Ирина Пономарева.

Лучше бы, конечно, чтоб военные медики сидели без работы, но такого не бывает. Когда нет даже условных ранений, врачи лечат простуду и зубную боль, проверяют зрение, проводят вакцинацию военнослужащих. Помимо этого, еще и местному населению помощь оказывают. Одним словом - универсальные солдаты, которых здесь уважительно называют «медицинский спецназ».

Подготовила Анна Берестовая

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