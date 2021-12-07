Лидеры РФ и США пришли к выводу о неудовлетворительном состоянии сотрудничества

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден пришли к выводу о неудовлетворительном состоянии сотрудничества, включая трудности для дипмиссий.Об этом сообщила пресс-служба президента РФ.

«Обсуждена двусторонняя проблематика. Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе "урезанные" диппредставительства обеих стран», - сказано на сайте Кремля.

В ходе переговоров, которые прошли седьмого декабря, Путин и Байден также обсудили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью. Помимо этого, российский лидер предложил главе США обнулить накопившиеся ограничения на работу дипмиссий.