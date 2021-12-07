Путин заявил о попытках сил на Западе развалить Россию вслед за СССР
Определенные западные силы хотели, чтобы Россия развалилась как государство уже после того, как СССР прекратил свое существование, заявил президент РФ Владимир Путин в анонсе документального фильма «Россия. Новейшая история».
«Определенные силы на Западе просто стремились к развалу Российской Федерации», - сказал глава государства.
В декабре 2021 года исполнится 30 лет с распада Советского Союза. 8 декабря 1991 года в Белоруссии, в правительственном санатории «Вискули» Борис Ельцин от Российской Федерации, Станислав Шушкевич от Республики Беларусь и Леонид Кравчук от Украины подписали договор о создании Союза Независимых Государств и ликвидации СССР.
25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев сложил свои полномочия, а на следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.