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Десять обстрелов совершили террористы в Идлибской зоне деэскалации

22:44 07.12.2021
Больше всего обстрелов террористы произвели в провинции Идлиб.
Десять обстрелов совершили террористы в Идлибской зоне деэскалации
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки было зарегистрировано десять обстрелов со стороны боевиков террористичекой организации «Джабхат Ан-Нусра»*. В провинции Идлиб зафиксировано пять обстрелов, в Алеппо - четыре обстрела, в Хаме - один обстрел. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Кроме того, продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо проведено патрулирование по маршрутам Аджами - Авшария и обратно, Аджами - Мембидж и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Мамдуха - Гундек - Айн-Дивар и обратно; в провинции Ракка по маршруту Швихан - Фастет-Али-Бейрам - Абу-Вахль и обратно; в провинции Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно.

При этом российские военнослужащие провели патрулирование в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла - Эт-Табия и обратно. На участке трассы М4 между населенными пунктами Телль-Тамр, Айн-Иса в провинциях Хасеке и Ракка в течение суток российской военной полицией было обеспечено безопасное перемещение 248 мирных жителей и 95 единиц гражданского автотранспорта.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.


Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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