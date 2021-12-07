В МИД Австрии высказались о диалоге Путина и Байдена

Диалог между лидерами России и Соединенных Штатов необходим именно сейчас, поскольку в настоящее время нужна деэскалация ситуации на границе РФ и Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Австрии, комментируя переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.

«Деэскалация на российско-украинской границе срочно необходима. Текущая ситуация пожароопасна и чрезвычайно тревожна. Диалог между США и Россией на самом высоком уровне поэтому важен и происходит именно в нужный момент», - отметили в австрийском внешнеполитическом ведомстве, пишет ТАСС.

В министерстве также подчеркнули, что для ЕС и Австрии суверенитет и территориальная целостность Украины не ставятся под сомнение.

Ранее политолог Константин Калачев в беседе со «Звездой» выразил надежду, что беседа позволит снизить напряженность между Россией и США. По его словам, одной из тем, которые могут обсуждать на переговорах Путин со своим американским коллегой, может стать гарантия невступления Украины в состав НАТО. Политолог также считает, что лучшим исходом переговоров будет решение не вводить новые санкции против России.