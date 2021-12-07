Спорт Непомнящий проиграл Карлсену в девятой партии матча в финале ЧМ по шахматам Андрей Аркадьев Десятая партия пройдет 8 декабря. Начало в 15.30 по московскому времени. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл девятую партию матча за титул чемпиона мира норвежцу Магнусу Карлсену. Соревнования проводятся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Непомнящий играл белыми фигурами. Сейчас счет 6:3 в пользу норвежского шахматиста. Матч состоит из 14 партий. В среду пройдет следующая, десятая партия, где 31-летний россиянин сыграет черными фигурами. Противоборство Непомнящего и Карлсена завершится 16 декабря. Призовой фонд турнира - два миллиона евро. В случае равенства между соперниками по истечении всех партий чемпион определится на тай-брейке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика