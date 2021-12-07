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Непомнящий проиграл Карлсену в девятой партии матча в финале ЧМ по шахматам

Андрей Аркадьев
20:19 07.12.2021
Десятая партия пройдет 8 декабря. Начало в 15.30 по московскому времени.
Непомнящий проиграл Карлсену в девятой партии матча в финале ЧМ по шахматам
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл девятую партию матча за титул чемпиона мира норвежцу Магнусу Карлсену. Соревнования проводятся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Непомнящий играл белыми фигурами. Сейчас счет 6:3 в пользу норвежского шахматиста. Матч состоит из 14 партий. В среду пройдет следующая, десятая партия, где 31-летний россиянин сыграет черными фигурами.

Противоборство Непомнящего и Карлсена завершится 16 декабря. Призовой фонд турнира - два миллиона евро. В случае равенства между соперниками по истечении всех партий чемпион определится на тай-брейке.

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