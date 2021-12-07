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Власти Звенигорода вернули на место демонтированные бюсты героев ВОВ

Андрей Аркадьев
Олег Тюрин
18:30 07.12.2021
В Звенигороде установленные бюсты героев войны в тот же день демонтировали и увезли в неизвестном направлении. Позже оказалось, что произошло это по приказу местной администрации. Памятники уже вернули на прежние места.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На кадрах с камер видеонаблюдения в Звенигороде видно, как неизвестные под покровом ночи вероломно демонтируют бюсты героев Советского  Союза. Люди в казачьей форме грузят постаменты в «газель» и уезжают в неизвестном направлении.

Как выяснилось позже, автомобиль, который был на месте происшествия, находится на балансе администрации города. Так, по горячим следам рассерженные горожане дошли до здания территориального управления.

После разговора на повышенных тонах начальник территориального управления Ринат Мангушев признался, что это он распорядился демонтировать бюсты и бросить «несогласованных героев войны» в подвальное помещение администрации.

Похищенные памятники поистине «народные». Средства на изготовление бюстов землякам - героям Советского Союза Михаилу Пронину и Василию Фабричнову люди без помощи администрации собирали по копейке. Спешили сделать для горожан подарок к 80-летию обороны Москвы и даже успели. По словам активистов, согласовать установку памятников с администрацией пытались неоднократно: писали письма и просили о помощи, но каждый раз получали отказы.

От общения со съемочной группой «Звезды» Ринат Мангушев отказался, но за циничные действия подчиненного уже публично в социальных сетях извинился его прямой руководитель, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. После широкой общественной огласки бюсты героев вернули на прежнее место. Сейчас чиновники проводят внутреннюю проверку. 

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