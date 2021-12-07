Путин подписал закон, разрешающий экипажу самолета применять против хулиганов спецсредства

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении применяемых экипажами воздушных судов мер в отношении авиадебоширов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, изменения вносятся в главу XII Воздушного кодекса РФ, в статью о правах членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта в случае совершения противоправных действий на борту воздушного судна.

Согласно документу, команда и охрана судна имеют право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, к лицам, создающим угрозу безопасности полета либо жизни и здоровью других людей, а также отказывающимся подчиняться командиру самолета. В том числе, они могут использовать «специальные средства сдерживания».

Перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа утвердит правительство РФ, уточняет РИА Новости. Новая норма вступит в силу через 180 дней после дня официального опубликования закона.