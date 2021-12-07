Экс-военный из Франции вручил свою награду морпеху из РФ за борьбу с терроризмом в Сирии

Российский морпех получил в дар от французского сержанта «Крест участника боевых действий». Церемония прошла в подмосковном парке «Патриот».

Стефан Шиоди проходил службу в Сухопутных войсках Франции, а его прадед был участником Первой мировой и офицером Российской императорской армии.

Свою награду француз передал сержанту Евгению Серге. Как сказал гость нашей страны, для него важно, что морпех выполнял задачи в Сирии. Таким образом он отметил вклад России в борьбу с терроризмом.

Российский военнослужащий поблагодарил Шиоди за передачу личной боевой награды и пообещал бережно ее хранить.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов