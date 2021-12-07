Экс-военный из Франции вручил свою награду морпеху из РФ за борьбу с терроризмом в Сирии
Стефан Шиоди высоко оценил вклад российских военных в установление мира в Сирии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российский морпех получил в дар от французского сержанта «Крест участника боевых действий». Церемония прошла в подмосковном парке «Патриот».
Стефан Шиоди проходил службу в Сухопутных войсках Франции, а его прадед был участником Первой мировой и офицером Российской императорской армии.
Свою награду француз передал сержанту Евгению Серге. Как сказал гость нашей страны, для него важно, что морпех выполнял задачи в Сирии. Таким образом он отметил вклад России в борьбу с терроризмом.
Российский военнослужащий поблагодарил Шиоди за передачу личной боевой награды и пообещал бережно ее хранить.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов