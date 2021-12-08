Вопросы истории Вопросы истории Неутомимый: как жизнь и служба сделали из капитана Исакова генерала и начальника Тыла Вооруженных сил России Егор Левин Ян Петухов Начальник Тыла ВС РФ и замминистра обороны в 1997-2008 годах Владимир Исаков не любит слово «я» и всегда говорит «мы», подразумевая всех сослуживцев и товарищей, но титанический труд, которым он поднял престиж Тыла, сделал легендой именно его. © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Когда в 1997 году Владимир Исаков получил назначение на должность начальника Тыла Вооруженных сил России - заместителя министра обороны, армия без преувеличения сидела на голодном пайке. Причиной тому был резкий переход страны к рыночной экономике. Работу в новой должности Исаков начал с подбора команды. Начальником штаба назначил Дмитрия Булгакова, с которым познакомился, когда тот учился в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, где сам Исаков руководил кафедрой. 11 лет спустя ученику суждено будет продолжить дело учителя, возглавить Тыл и стать одним из самых достойных его представителей. «Это был тяжелейший период, когда надо было практически менять все. Начиная от самой структуры Тыла Вооруженных сил, саму систему тылового обеспечения уже применительно к набиравшим оборотам условиям рыночной экономики», - вспоминает заместитель министра обороны РФ, Герой России, генерал армии Дмитрий Булгаков. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» А 1997 год он вместе с Исаковым начал с залатывания дыр. Пришлось совместно с министром обороны Игорем Родионовым обращаться к главе правительства Евгению Примакову за разрешением вскрыть неприкосновенный запас и получить из госрезерва 2 000 тонн муки для армии. Такое было тяжелое время. В 1998 году случился экономический кризис, сбережения резко обесценились, финансовая система переживала коллапс, и больше трех месяцев армии не выделяли средства на выплату зарплат, не говоря уже о закупке материальных средств. Исаков пошел на исключительные меры: военнослужащим начали выдавать продовольственные пайки, развернули полевые хлебозаводы. В 1984 году он занимался обеспечением российской группировки войск в Афганистане. А это в пределах до 150 тысяч человек. Они ежедневно обеспечивались всем необходимым тремя видами транспорта: авиационным (около 25-30 бортов Ил-76), трубопроводом и основным - автомобильным. Около 135 колонн ежедневно выходило в рейсы, 50-60% из них - на опасные направления, которые требовали прикрытия с воздуха и наземного охранения. Смертельная опасность заставляла офицеров, которые вели колонны, брать заведомо меньше груза. Исаков всегда старался минимизировать риски, хотя иногда и приходилось идти навстречу опасности. Но самой тяжелой задачей для Владимира Исакова была доставка особых грузов - их называли «груз 200». «Я отвечал за эвакуацию погибших. И однажды, после одной из операций, я собрал командиров частей, где был пункт сбора погибших. И показал им результаты операции», - вспоминал впоследствии сам Исаков. Этот страшный урок был особенно важен для командиров, только прибывших в Афганистан. С тех пор планы действий, прикрытия и ухода из-под огня офицеры стали составлять с большим вниманием к деталям. Казалось, Владимир Исаков умел позаботиться обо всех. Но при этом порой забывал о себе. И однажды цена за это оказалась слишком дорогой. По неписаным правилам воинов-афганцев, после получения приказа на убытие на задания уже не выходят. Но Исаков не смог отказать командиру - Виктору Дубынину, которого только что назначили командующим 40-й армией, и 15 мая 1986 года, меньше чем за месяц до окончания командировки в Афганистан, отправился на очередную боевую операцию в район Алихейль - на восток страны, в непосредственной близости с пакистанской границей. Разведчики доложили - никаких угроз, однако с рассветом позиции советских войск накрыл минометный обстрел. Один снаряд разорвался рядом с Исаковым. Его прошил еще один осколок. Один из офицеров срезал его пистолет - чтобы не застрелился от отчаяния, ведь раны фактически не оставляли надежд на возвращение к нормальной жизни. Пришедший на помощь вертолет рванул из-под обстрела, а Исаков старался не потерять сознание. Эвакуация на «вертушке» спасла ему жизнь. Оперировать его начали, когда бой в районе Алихейля еще не закончился. Три осколка влетело в грудную клетку Исакова, один прошел буквально под сердцем. Ранение было тяжелое, сопровождалось кровотечением и спалось легкое. Все это было слишком тяжелым, чтобы лечить в полевом госпитале, требовалось доставить Исакова в стационар. Нагрузка, связанная с перелетом на вертолете, также была для него смертельно опасна, но врачи решили рискнуть. В это время подполковнику пришло письмо от семилетней дочки Лизы, которая сообщала, что учится хорошо, помогает маме с младшей сестренкой Олей и гордится папой. Когда Исаков читал эти строки, его сердце сжималось. Он не смог никому сообщить, что тяжело ранен. Не знали ни у него дома, ни родственники, ни близкие друзья, кроме тех, что помогали ему в этот момент с лечением в Омске. Владимира Исакова переполняло отчаяние. Казалось, и нормальная жизнь, и все мечты теперь остались в прошлом. Но, попав впоследствии в ряды слушателей Академии Генштаба, как и должен был до злополучной миссии, Исаков, не жалея себя, разрабатывал ногу и к концу обучения каждый день пешком проходил семь километров. Учебу в образовательном учреждении он окончил с отличием. Вскоре он оказался в Германии на должности начальника штаба Тыла Западной группы войск. Там его помнили еще молодым капитаном - в этом звании он находился во время первой командировки в ГДР. В 1989 году он оказался в Германии уже в звании полковника. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Спустя некоторое время президент СССР Михаил Горбачев принял решение о выводе оттуда советских войск, и уже в 1991 году Западная группа войск лишилась обеспечения и полностью перешла на иностранную валюту. «Представьте себе, 560 тысяч только военнослужащих. 777 военных городков, 2 миллиона 612 тысяч тонн материальных средств вывезти. Более 40 тысяч разных единиц техники. Это уму непостижимо», - вспоминал о том времени Исаков. В августе 1994 года, уже генерал, он вернулся в Москву. Начальник Академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР Игорь Родионов, зная опыт Исакова, пригласил его на должность начальника одной из кафедр академии. Спустя два года, заняв пост министра обороны, Родионов назначил генерала Исакова начальником штаба Тыла Вооруженных сил, а уже в январе 1997 года он стал непосредственно начальником Тыла ВС РФ - заместителем министра обороны Российской Федерации. Ему предстояло приводить к условиям новых экономических отношений весь арсенал. «Создавали систему заказов-поставок, материальных, технических средств. Переходили на конкурсную систему проведения закупок, товаров, работ, услуг. Все шло на конкурсную основу. И это все было, как говорится, новое, впервые, которое требовало изучения. Для этого огромнейший труд был вложен для того, чтобы согласовать со всеми министерствами, ведомствами и так далее. Создали эту систему закупок, которая существует и по сегодняшний день», - рассказал замминистра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» При активной поддержке Владимира Исакова шло строительство Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. Благодаря ему сегодня каждый может узнать судьбу своих предков, пропавших в боях Великой Отечественной войны - именно по его инициативе создан сайт с обобщенной базой данных «Мемориал». Оставил пост главного по тылу страны генерал армии Исаков спустя одиннадцать с половиной лет работы. Но деятельная натура не дает ему просто наслаждаться отдыхом: генерал армии взял под опеку две школы в Калужской области, в которых когда-то учился. Не имея многомиллионных накоплений, смог организовать ремонт и благоустройство, чтобы школьники занимались в комфортных условиях. Владимир Исаков не любит слово «я» и всегда говорит «мы», подразумевая всех сослуживцев, товарищей и подчиненных. Однако справедливо будет сказать, что титанический труд, который приложил генерал, чтобы поднять престиж Тыла, именно его в конечном счете и сделал настоящей легендой. Смотрите программу «Легенды армии» о Владимире Исакове на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в YouTube. В его характере - никогда не сдаваться. Он совершил невозможное, добившись признания особых заслуг Тыла Вооруженных сил в поддержании боеспособности армии. Он возглавил его, когда армии было нечего есть, а покинул, когда Российская армия уже ни в чем не нуждалась. Как ему это удалось? В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика