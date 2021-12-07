Армия Морпехи КФл при поддержке авиации ЮВО защитили побережье Каспийского моря от «противника» Морпехи КФл разбили «противника» при поддержке авиации ЮВО. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На полигоне Аданак в Дагестане военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) уничтожили условного противника из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров БТР-70М и БТР-82А при поддержке авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках тактико-специальных учений. © Минобороны России По замыслу учений, «противник» предпринял попытку высадки морского десанта на побережье Каспийского моря для наступления в глубину обороны подразделений морской пехоты. Морские пехотинцы КФл организовали оборону позиционного района, опорных пунктов и огневых позиций боевых машин. Также военнослужащие выполнили инженерную подготовку и организовали взаимодействие с тактическим звеном авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО. © Минобороны России Военнослужащие КФл при поддержке экипажей вертолетов Ми-28Н вели противодесантную оборону в сложной тактической обстановке. Во время стрельбы наводчики бронетранспортеров проводили разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемета в движении и на месте. Водители-механики совершенствовали приемы и навыки вождения БТР по пересеченной местности, преодоления различных препятствий, учились выдерживать скорость движения, а также соблюдать интервалы между боевыми машинами при ведении огня на ходу. © Минобороны России В ходе практических действий личного состава особое внимание было уделено умелому применению морскими пехотинцами штатного оружия, максимальному использованию его боевых возможностей для поражения «противника» с наименьшим расходом времени и боеприпасов в различных условиях современного общевойскового боя. Всего к учениям на полигоне Аданак было привлечено более 300 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, а также задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники. Материал подготовила Анна Берестовая В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика