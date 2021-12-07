Морпехи КФл при поддержке авиации ЮВО защитили побережье Каспийского моря от «противника»
Морпехи КФл разбили «противника» при поддержке авиации ЮВО.
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На полигоне Аданак в Дагестане военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) уничтожили условного противника из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров БТР-70М и БТР-82А при поддержке авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках тактико-специальных учений.