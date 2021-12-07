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В МИД заявили, что РФ продолжит поставлять вооружения, чтобы избавиться от терроризма в Сахаро-Сахельском регионе

Андрей Аркадьев
13:55 07.12.2021
Россия поддерживает шаги переходного правительства Чад для достижения политического единства, добавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В МИД заявили, что РФ продолжит поставлять вооружения, чтобы избавиться от терроризма в Сахаро-Сахельском регионе
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Россия продолжит оказывать поддержку Сахаро-Сахельскому региону в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, в частности поставлять вооружения и готовить кадры. Об этом заявил сегодня, 7 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим коллегой из Чада Махаматом Зэном Шерифом.

«Мы будем поддерживать и далее этот процесс поставками наших вооружений, соответствующей техники, подготовкой кадров, в том числе подготовкой кадров миротворцев», - подчеркнул министр иностранных дел.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, партнеры из Чада поддержали проведение второго саммита Россия - Африка в 2022 году. Также министр отметил, что около 2,5 тыс граждан этой Республики  получили образование в нашей стране.

Россия поддерживает шаги переходного правительства Чад для достижения политического единства, добавил Лавров.

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