В МИД заявили, что РФ продолжит поставлять вооружения, чтобы избавиться от терроризма в Сахаро-Сахельском регионе

Россия продолжит оказывать поддержку Сахаро-Сахельскому региону в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, в частности поставлять вооружения и готовить кадры. Об этом заявил сегодня, 7 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим коллегой из Чада Махаматом Зэном Шерифом.

«Мы будем поддерживать и далее этот процесс поставками наших вооружений, соответствующей техники, подготовкой кадров, в том числе подготовкой кадров миротворцев», - подчеркнул министр иностранных дел.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, партнеры из Чада поддержали проведение второго саммита Россия - Африка в 2022 году. Также министр отметил, что около 2,5 тыс граждан этой Республики получили образование в нашей стране.

Россия поддерживает шаги переходного правительства Чад для достижения политического единства, добавил Лавров.