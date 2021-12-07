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Песков: заявления США в поддержку Киева лишены здравого подхода

Кира Карон
13:24 07.12.2021
Алексей Резников ранее обращался к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой на случай якобы возможного «вторжения России».
Песков: заявления США в поддержку Киева лишены здравого подхода
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Вашингтона в поддержку Киева в случае «агрессии» России. Он заявил, что они являются экзальтированными и лишенными здравого подхода.



«Очень много эмоциональных заявлений в последние дни. Эти заявления такие экзальтированные, они лишены здравого подхода», - сказал Песков.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не нуждается в военных контингентах США или Канады для того, чтобы «защититься от России», но украинские войска нуждаются в модернизации имеющихся у них вооружений.

Согласно данным СМИ, руководство США сейчас рассматривает возможность введения санкций против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на территорию Украины. По данным прессы, ограничительные меры могут коснуться энергетических компаний.

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